Täglich treffen tausende Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland ein. Auch am Berliner Hauptbahnhof, wo Ehrenamtliche sie in Empfang nehmen. Eine von ihnen ist die 41-jährige Alexandra. Sie hat zwei Familien bei sich aufgenommen. Ein Gesprächsprotokoll.

In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, was sie gerade beschäftigt – persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Hunderttausende Menschen haben die Ukraine bislang verlassen. Auf der Flucht vor dem Krieg geht es meist zu Fuß, per Bus und per Bahn zunächst Richtung Westen. Auch in Deutschland suchen die Menschen Zuflucht. Hauptankunftsort ist unter anderem der Hauptbahnhof in Berlin. Hier sind seit Tagen freiwillige Helfer:innen im Einsatz. Alexandra (41) ist eine von ihnen. Sie hat Geflüchtete bei sich in Brandenburg aufgenommen. Und rät allen dazu, das Gleiche zu tun.

Es ist rührend, die Ehrenamtlichen am Bahnhof zu sehen. Sie nehmen die Leute, die da ankommen, in Empfang. Es gibt etwas zu essen, etwas zu trinken und etwas zu spielen für die Kinder und dann wird geguckt: Fahren die Menschen weiter oder bleiben sie Berlin. Brauchen sie eine Unterkunft, wenn ja, für wie lange. Und dann wird das eben ehrenamtlich koordiniert.

Ich bin voll berufstätig, mein Mann auch und wir haben drei Kinder. Deswegen habe ich mir erst am Wochenende gesagt: Jetzt fahre ich zum Hauptbahnhof. Ich bin mit dem Rad zur S-Bahn gefahren, habe mich in den Zug gesetzt, in 40 Minuten war ich da.

In Berlin kommen derzeit mehr als 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine pro Tag an. Die Sorge vor einer Überlastung der Kapazitäten wächst. Der Senat will noch am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das rbb-Fernsehen sendet 20:15 Uhr ein Spezial zum Krieg in der Ukraine

Aber ich bin total sprachlos, dass ich nie jemanden von offizieller Seite am Bahnhof gesehen habe. Ich war morgens und abends zwischen 19 und 20 Uhr da und da waren nur Privatleute. Tagsüber weiß ich es nicht. Aber die Züge kommen ja auch nach 17 Uhr und damit nach Büroschluss an. Ich verstehe das nicht. Der Krieg tobt nicht erst seit zwei Tagen. Es war klar, dass die Menschen fliehen und irgendwann auch in Brandenburg und in Berlin eintreffen werden. Warum hat es die Berliner Verwaltung nicht geschafft, innerhalb einer Woche Erstaufnahmelager und -kapazitäten in Turnhallen und in der Messe bereitzustellen?

Es ist natürlich toll, dass so viele Privatpersonen helfen. Aber es birgt auch Gefahren. Da müssen dann von offizieller Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen - oder von mir aus auch Freiwillige - und sagen: Hier kommt ein Zug an, die Ankommenden setzen wir in einen Bus und dieser Bus bringt die Menschen dann in eine Unterkunft. Aber dass ohne die private Initiative die Erstaufnahme von den Geflüchteten überhaupt nicht funktionieren würde, das macht mich echt fassungslos. Man muss sich das mal vorstellen: In unserer Flüchtlingsunterkunft in Zepernick stehen 30 Betten bereit. Und es ist gerade mal eine Familie (sechs Menschen) dort untergebracht worden. Und das liegt an der schlechten Koordination der Behörden.