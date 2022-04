In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, was sie gerade beschäftigt – persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.



Irina ist nach zweitägiger Flucht vor rund einem Monat in Cottbus angekommen. In der Stadt hat die 37-Jährige mit ihrem 13-jährigen Sohn und ihrer dreijährigen Tochter ein Zuhause auf Zeit gefunden, hier lebt sie mit einer anderen Geflüchteten in einer Wohnung. Ihr Sohn war in der Ukraine begeisterter Fußballer, jetzt kann er an der Sportschule trainieren. Für ihre Tochter sucht sie gerade einen Kita-Platz. Sie selbst hat zwischenzeitlich als Übersetzerin in Cottbus gearbeitet, wie auch früher schon in der Ukraine. Sie spricht gut Deutsch, weil sie die Sprache in der Schule gelernt und sie später an der Universität studiert hat.