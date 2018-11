Audio: Inforadio | 20.07.2017 | Interview mit Oliver Schwedes, TU Berlin | Bild: imago/PEMAX

Konzepte für die Verkehrsanbindung - Der Weg zum BER könnte auch ohne U-Bahn kürzer werden

20.07.17 | 06:06 Uhr

Die U7 bis zum BER verlängern? Was den Berlinern eine Schließung Tegels schmackhaft machen sollte, wird von Experten rundweg abgelehnt. Doch es gibt schon neue Ideen für die Anbindung des BER und der südlichen Stadtviertel rund um Rudow. Von Tina Friedrich

Mit der Länge von Verkehrsverbindungen ist es so eine Sache: Gefühlte Distanz und wirkliche Distanz liegen oft sehr weit auseinander. Den Weg zum Flughafen Tegel empfinden viele Berliner als sehr kurz. Dabei muss man - je nachdem aus welcher Ecke der Stadt man anreist - mindestens einmal umsteigen, aus U- oder S-Bahn in einen Bus. Die vier Buslinien halten allerdings direkt vor dem Eingang zur Haupthalle.

Zum Flughafen Schönefeld fahren zwei S-Bahnlinien, drei Regionalbahnen und vier Buslinien. Doch vom S-Bahnhof aus müssen Reisende noch etwa 300 Meter zur Fuß gehen – und schon fühlt sich der Weg zum kleineren Flughafen unendlich weit an. Rechnet man die 22 Kilometer vom Alexanderplatz zum Flughafen in Taxigebühren um, liegt Schönefeld gefühlt am anderen Ende der Welt.

Müller will Wege zum BER verkürzen

Kein Wunder also, dass der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Juni mit einer fast schon verzweifelten Idee an die Öffentlichkeit ging: Es müsse doch möglich sein, die Wege am BER zu verkürzen, sagte er im rbb. Denn das sei es schließlich, was die Menschen wollen, kurze Wege. Konkret: Es wäre doch eine Möglichkeit, die U7 von Rudow aus in Richtung Süden zu verlängern. Die Gelegenheit war günstig, der Senat wollte ohnehin über die Verlängerung einiger U-Bahnlinien beraten. Die Trasse für den Ausbau wird seit Jahrzehnten freigehalten, ein 250 Meter langer Rangiertunnel verläuft hinter Rudow bereits entlang der Strecke. Bis zur Stadtgrenze sind es zwei Kilometer. Und die Menschen in Rudow wären für die Idee ebenso zu begeistern wie jene, die dort aus der U-Bahn in einen Bus umsteigen.

Baukosten für 1km Schienen U-Bahn unterirdisch mit Tunnel durch einfachen Untergrund: ca. 100 Millionen Euro

U-Bahn unterirdisch mit Tunnel durch komplizierten Untergrund: 150- 250 Millionen Euro

U-Bahn ohne Deckel in einfachem Stadtgebiet: ca. 50 Millionen Euro

Tram im Straßenverlauf: 10-20 Millionen Euro

Tram mit eigener Trasse: ca. 25 Millionen Euro





Verkehrsexperten winken ab

Wenige Wochen später die Einschränkung: U-Bahn verlängern ja, aber keinesfalls bis zum BER, sondern nur bis zur S-Bahnstation Schönefeld. "Es geht nicht um den BER, sondern um die Anbindung der Stadtviertel südlich von Rudow. Ich warne vor falschen Hoffnungen!", sagt Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos). Harald Wolf (Linke) lehnt die Idee ebenfalls ab: "Der Ausbau der Straßenbahn erreicht einen viel größeren verkehrlichen Effekt als die Ausweitung einer isolierten U-Bahn, die teuer ist und erst in zehn oder 15 Jahren zur Verfügung steht." Nach Schätzung der BVG, die seit etwa zehn Jahren im Auftrag des Senats die U-Bahnplanungen durchführt, könnte die einfache Verlängerung der U7 bis zum S-Bahnhof Schönefeld etwa 250 Millionen Euro kosten. Dabei würde die Strecke auf Brandenburger Gebiet offen, also ohne Deckel, geführt werden können.

18.000 Pendler zwischen Berlin und Schönefeld

Weil die U7 mindestens einen Kilometer auf Brandenburger Gebiet verlaufen müsste, macht der Senat die Umsetzung des Vorhabens zwingend von der Zustimmung des Landkreises abhängig. Der zuständige Landrat Stephan Loge (SPD) findet den Vorschlag gut, aber schränkt sofort ein: Bezahlen müsste die neue U-Bahn das Land, nicht der Landkreis. Die zuständige Brandenburger Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) spielt den Ball sofort zurück. Erst wenn Berlin konkrete Planungen für eine U-Bahnanbindung vorlege, könne man auch über die Finanzierung sprechen, sagt Schneider. Das wird allerdings aus Sicht Berlins nicht passieren. "Wir unterstützen alle Maßnahmen, die realisierbar sind und dazu dienen, den Flughafen gut anzubinden", sagt sie mit Blick auf die 18.000 Pendler zwischen Berlin und Schönefeld. Gespräche zwischen Schneider und Günther laufen bereits. Schneider denkt dabei vor allem an die Bahn von Ludwigsfelde über den Flughafen nach Oranienburg, die den Osten Berlins anbinden soll, und an die Dresdner Bahn. Die Dresdner Bahn sieht auch der Mobilitätsforscher Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) als die größte Entlastung für den Zubringerverkehr zum Flughafen. Von einer Verlängerung der U7 rät er ab. "In einigen Jahren bekommen wir eine hervorragende Anbindung. Da jetzt in der gleichen Zeit noch eine U-Bahn zu planen, die auch nicht früher fertig ist, halte ich im Vergleich zu den anderen Projekten, die in der Stadt geplant sind, nicht für ein sehr durchdachtes Projekt."

Kritische Belastung durch Alltagsverkehr

Nach einer Studie des Verkehrsplanungsbüros Spreeplan, die das Verkehrsaufkommen im Süden und Osten Berlins untersucht hat, übernimmt die Dresdner Bahn als Flughafen-Express (FEX) ab 2025 den größten Anteil des Zubringerverkehrs. Sie soll gemäß der Studie sowohl die S-Bahn als auch die Regionalbahn entlasten und die Anreisezeit zum BER um mindestens zehn Minuten verkürzen. Mit der Regionalbahn wären Reisende in 36 Minuten am Flughafen, mit dem FEX in 22 Minuten. Die Autoren der zitierten Modal Split Studie rechnen damit, dass Schönefeld alt im Jahr 2023 geschlossen werden kann. Ihre Prognosen beruhen auf der Annahme, dass 2018 das erste volle Betriebsjahr des BER sein wird.

Ab 2025 soll die Dresdner Bahn als Flughafen-Express (FEX) die meisten BER-Fluggäste von und nach Berlin befördern

Der Autoverkehr ist die größte Herausforderung

Die größten Kopfschmerzen bereitet den Planern der Autoverkehr. Die A113 ist überlastet, und Neubauprojekte wie die geplante Tangentialverbindung Ost, die Marzahn und Hellersdorf an das Autobahnnetz anschließen soll, ruhen. Für das Verkehrsaufkommen auf der A113 prognostizieren sie für das Jahr 2025 eine kritische Belastung – allerdings nicht aufgrund des Flughafenverkehrs, wie die Autoren extra anmerken. Ursache für die Überlastung ist demnach "die Verkehrsmittelwahl im Alltagsverkehr".

Die Grafik zeigt die Veränderung der Verkehrsbelastung an einem Durchschnittstag nach einer Schließung von Tegel: Während im Bereich Tegel der Verkehr entlastet würde, nähme der Verkehr im Süden Berlins zu.

Besser die S-Bahn verdichten

Tilman Bracher sieht bei den aktuell geplanten Verbindungen in den Südosten noch Verbesserungspotenzial, zum Beispiel eine Taktverdichtung bei der S-Bahn. "Vom Flughafen aus sind direkte Schnellbusverbindungen in andere Stadtteile geplant. Ich kann mir vorstellen, dass diese Verbindungen die Straßen deutlich entlasten werden." Die Studienautoren von Spreeplan empfehlen für den Flughafenverkehr ein gutes Online-Informationssystem zu aktuellen Verkehrsdaten. Um die Buslinien zu entlasten, wird auch empfohlen, den Lückenschluss bei der U7 nach Schönefeld zu prüfen. Für den Alltagsverkehr schlagen sie zum Beispiel verkehrseinschränkende Maßnahmen im Straßenverkehr oder eine Autobahnmaut vor. Aber auch von höherer Zuverlässigkeit bei der S-Bahn und angepassten Tarifen beim ÖPNV ist die Rede.

Im ersten vollen Betriebsjahr sollen die meisten Fluggäste noch mit S-Bahn und Regionalexpress zum BER kommen

Flugticket könnte als Kombiticket genutzt werden