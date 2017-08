Nun hat die Flughafengesellschaft dem Aufsichtsrat ihre Ausbaupläne geschickt. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die erwarteten Passagierzahlen auch bewältigt werden können. Der Ausbau soll demnach bis 2040 in mehreren Stufen erfolgen.

Dass der neue Flughafen BER angesichts der rasant gestiegenen Passagierzahlen in Berlin bereits bei der Eröffnung an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird, ist kein Geheimnis. Nicht zuletzt mit diesem Argument werben die Tegel-Befürworter für ein Offenhalten des alten Flughafens.

Zunächst sollen bis 2021 vorhandene Gebäude, zum Beispiel Parkhäuser, auch für den Flugbetrieb genutzt werden. Durch den Einbau von Gepäckbändern soll die Kapazität um fünf Millionen Passagiere gesteigert werden, berichtet der "Tagesspiegel" (Montag) unter Berufung auf die Pläne.

Der Nordpier soll zudem verlängert werden, hier operieren dann die Billigfluglinien. Sie könnten ihre Flugzeuge dicht am Pier parken, Passagiere würden dann zu Fuß zu den Maschinen gelangen. Auf Busfahrten könnte so verzichtet werden, was die Kapazität wiederum steigert.