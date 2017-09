Es kann nur einen geben - einen Flughafen in Berlin: den BER. Das sieht die Bundesregierung so und positioniert sich damit gegen Verkehrsminister Dobrindt. Der hatte mehrfach dafür geworben, dass Berlin mehr als einen Flughafen bräuchte. Von Tina Friedrich

Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass der Flugverkehr in Berlin nach Eröffnung des BER über einen einzigen Flughafen abgewickelt werden soll. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsstaatsekretärs Norbert Barthle (CDU) auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte zuvor mehrfach davon gesprochen, dass Berlin mehr als einen Flughafen bräuchte. Dem erteilte sein Staatssekretär in der Antwort, die dem rbb vorliegt, nun eine Absage.

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an. Dann nämlich, wenn sich Tegel-Liebhaber und BER-Verteidiger über die Kapazität eines Flughafens streiten, der noch nicht einmal fertig gebaut ist. Was der BER nicht schafft, muss Tegel leisten – oder? Von Tina Friedrich

"Wie steht die Bundesregierung zu einem dauerhaften Weiterbetrieb des Flughafens Tegel?" Unter dieser Überschrift hatte der Grüne Abgeordnete Stephan Kühn insgesamt 54 Fragen an die Bundesregierung gestellt. Unter anderem: Welche Gespräche hat die Bundesregierung bereits über eine mögliche Offenhaltung Tegels geführt? Was bedeutet das für den Betrieb des BER? Braucht es aus Sicht der Bundesregierung ein neues Planfeststellungsverfahren für Tegel?

Zudem rechnet die Bundesregierung offenbar damit, dass ein Parallelbetrieb von BER und Tegel zu einem Beihilfeverfahren der Europäischen Union führen könnte. Denn der Verkehrsstaatssekretär sagt in seiner Antwort an die Grünen auch, dass die Europäische Kommission bei der Beihilfeprüfung zur Finanzierung des BER "vom bisherigen Sachstand ausgegangen" ist – also vom Single-Airport-Konzept. Ein neuer Sachstand könnte eine neue Beihilfeprüfung nach sich ziehen.

Der Grüne Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn sieht in den Antworten "eine Ohrfeige" für den Bundesverkehrsminister. Das sagte er dem rbb. Er kritisiert, dass Dobrindt ohne Widerstand der Bundesregierung für eine Offenhaltung Tegels werben konnte. "Sein Tegel-Wahlkampf ist unwürdig für ein Ministeramt", so Kühn weiter. Mit einem neuen Beihilfeverfahren würde zudem "die bisherige Grundlage für die Finanzierung des Flughafenbaus in Schönefeld" gefährdet.



Die Grüne Spitzenkandidatin in Berlin, Lisa Paus, sieht in den Antworten auch einen "Schlag ins Gesicht der Berliner CDU". Sie habe auf Bundesebene "offensichtlich keinerlei Rückhalt" für ihren Tegel-Kurs.