Die Route ist eine von vier möglichen Strecken, die Flugzeuge nutzen sollen, wenn sie von der nördlichen Startbahn des BER in Richtung Westen fliegen. Rund 80 Maschinen am Tag könnten den Weg in etwa 1,5 Kilometern Höhe nutzen, so der Plan des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung.

Die Route führt zunächst über den Ortskern der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und nach einer Kurve in Richtung Nord-Westen bei Ludwigsfelde östlich an dem Gelände des Helmholtz-Zentrums Berlin in Berlin-Wannsee vorbei.