Danach soll das Gelände im nördlichen Teil des heutigen Flughafen Schönefelds Ende 2021 an den Bund übergeben werden, bereits ab Mitte 2020 sollen dort "komplexe Leitungsverlegungsmaßnahmen" stattfinden, teilte die FBB am Freitag mit. Dann sollen dort ein Empfangsbereich für Staatsbesuche, ein Abfertigungsgebäude für Flüge der Bundesregierung sowie ein Empfangs- und ein Verwaltungsgebäude und mehrere Hangars und Flugbetriebsflächen und Außenanlagen entstehen. Das endgültige Regierungsterminal wird nunmehr mit 310 Millionen Euro veranschlagt.

Die Flughafengesellschaft trotzte dem Bund zudem 25 Meter ab: Die FBB darf bis 2025 einen 25 Meter breiten Streifen der Baufläche nutzen, "um den Betrieb an den Schönefeld-Terminals C, D1 und D2 mit Bus-Boarding weiterführen zu können". Damit könnten bis 2025 in Schönefeld bis zu zehn Millionen Passagiere abgefertigt werden. Das neue Regierungsterminal soll unmittelbar vor den drei Abfertigungsgebäuden des heutigen Flughafens Schönefeld entstehen. Der Flughafengesellschaft stünde damit ab 2021 eine Kapazität von 43 Millionen Passagieren zur Verfügung - inklusive der ersten Ausbaumaßnahmen am Terminal 1E und der Erweiterung der Gepäckförderanlage.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte, dass die Vereinbarung eine wichtige Grundlage sei, "um die Fluggastkapazitäten am BER gemäß dem vor wenigen Wochen vorgestellten Masterplan ausbauen zu können". Der Plan sieht vor, dass sich die BER-Kapazität bis 2040 mehr als verdoppeln soll.

Für das neue, vorübergehende Regierungsterminal auf dem Flughafengelände in Schönefeld war im Juli Richtfest gefeiert worden. Bis September 2018 soll das Gebäude auf 5.400 Quadratmeter Grundfläche fertiggestellt werden.