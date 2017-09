Ende 2018 sollen die Bauarbeiten am BER abgeschlossen sein. Das sieht die aktuelle Planung der Flughafengesellschaft vor. Und die Eröffnung? Auch dafür könnte es nun nach Zeitungsberichten einen verbindlichen Termin geben. Am Freitag tagt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft.

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg will am Freitag über den aktuellen Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen BER diskutieren. Zudem wird sich das Gremium mit den Ausbauplänen nach der Eröffnung beschäftigen. Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme haben seit 2011 eine Eröffnung immer wieder verzögert.