Bild: dpa-Zentralbild

Medienbericht - Prüfer zeigen weitere Mängel am BER auf

25.11.17 | 21:01 Uhr

Nicht nur der TÜV sieht in seinem Prüfbericht erhebliche Risiken für die Terminplan des BER. Auch andere Prüfer sehen die bauliche Fertigstellung laut Berliner Morgenpost "stark gefährdet". Der Flughafenchef gerät damit weiter unter Druck.

Ein neuer Prüfbericht am BER sieht laut eines Berichts der Berliner Morgenpost weitere Risiken für den Terminplan von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Demnach sei der geplante Termin für die bauliche Fertigstellung des BER Ende August 2018 "ohne frühzeitige Gegensteuerung bei den eintretenden Störungen stark gefährdet". Dies gehe aus einem auf den 16. November datierten Bericht der Baubetriebsberatung RKS Ingenieure hervor.

Mehr zum Thema dpa/Patrick Pleul TÜV sieht "wesentliche Mängel" - BER-Betreiber will im August 2018 fertig sein - wie geplant Der TÜV hat am Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens immer noch erhebliche Mängel festgestellt. Doch das sei nichts Neues, beschwichtigt die Flughafengesellschaft. Sie hält an ihrem Zeitplan für den BER fest. Wie geht das zusammen?

Diese Gutachter sind seit Frühjahr 2017 für den BER tätig. Wie schon in dem kürzlich bekannt gewordenen Bericht des TÜV sehen auch die RKS-Gutachter erhebliche Mängel und Risiken bei den Bauarbeiten. Mindestens zehn wesentliche Risiken lägen direkt auf oder dicht am "kritischen Weg". Dies bedeute laut Morgenpost, dass weitere Verzögerungen an diesen Stellen Folgen für die Fertigstellung hätten.



Lütke Daldrup hält am Zeitplan fest

Der TÜV hatte in seinem Bericht geschrieben, dass immer noch die Brandmeldeanlage, die Entrauchungssteuerung und die Sprinkleranlage die größten Probleme verursachen. Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup betonte auf Anfrage der Morgenpost, die Hinweise und Verbesserungsvorschläge der Gutachter würden berücksichtigt und umgesetzt. Daher hält Lütke Daldrup am Fertigstellungstermin fest. Am 15. Dezember will der Fllughafenchef in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates dann die Karten auf den Tisch legen und einen neuen Eröffnungstermin nennen. Dabei sollen dann auch externe Experten ihre fachliche Einschätzung abgeben, ob ein solches Ziel realistisch ist.



Technikchef Marks genießt offenbar nur noch wenig Vertrauen

Lütke Daldrup scheint jedoch anlässlich der Berichte nervös geworden zu sein. Denn wie der "Tagesspiegel" in seiner Samstags-Ausgabe berichtet, soll er den Technik-Chef Jörg Marks am Mittwoch entmachtet haben. Künftig solle das pannengeplagte Fluggast-Terminal in der alleinigen Verantwortung von Lütke Daldrup liegen, schreibt der "Tagesspiegel" unter Berufung auf eine Organisationsverfügung des Flughafenchefs. Marks war im Februar vom damaligen Flughafenchef Karsten Mühlenfeld entlassen und dann - nachdem Mühlenfeld selbst geschasst wurde - zurückgeholt worden.