Der TÜV hat am Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens immer noch erhebliche Mängel festgestellt. Doch das sei nichts Neues, beschwichtigt die Flughafengesellschaft. Sie hält an ihrem Zeitplan für den BER fest. Wie geht das zusammen?

Der neue Hauptstadtflughafen BER soll trotz weiter bestehender "wesentlicher Mängel" wie geplant im August 2018 fertig sein, das bekräftigte die Flughafengesellschaft (FBB) am Donnerstag. Wann der Airport in Schönefeld (Dahme-Spreewald) dann in Betrieb gehen kann, will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am 15. Dezember verkünden.

Ihren im September vorgelegten Rahmenterminplan zur baulichen Fertigstellung des Flughafens bis zum 31. August 2018 bezeichnete die FBB allerdings als "ambitioniert" und erklärte, er sei bewusst ohne Puffer geplant.



Weil dann im Anschluss auch noch Tests, Abnahmen und der Probebetrieb folgen, gilt eine Inbetriebnahme des Flughafens vor dem Spätsommer 2019 als unwahrscheinlich.