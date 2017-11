Was soll der BER-Ausbau kosten?

Dass der BER bereits jetzt zu klein ist, haben mittlerweile alle Beteiligten zugegeben. Deswegen wird bereits der Ausbau geplant. Am Freitag sollen Zahlen veröffentlicht werden, was das Ganze kosten würde. Nur wer den Ausbau leitet, ist noch unklar.

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft beschäftigt sich am Freitag mit den Ausbauplänen des noch nicht geöffneten Flughafens BER. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will den Kontrolleuren vor allem erklären, wie viel die geplanten Ausbaustufen in Schönefeld jeweils kosten könnten und wie viele zusätzliche Passagiere starten und landen dürften.

Eigentlich wollte Lütke Daldrup für den Ausbau den Bauexperten Carsten Wilmsen vom Flughafen München nach Schönefeld holen. Daraus wird aber offenbar nichts. Am Donnerstag sickerte durch, dass der Ingenieur abgesagt habe, weil er nicht im Range eines Geschäftsführers eingestellt werden sollte. Das berichtete die "Berliner Morgenpost". Brandenburg als Miteigentümer des Flughafens sei dagegen gewesen, das Führungsgremium zu erweitern.