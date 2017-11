Der Berliner Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup will dem Aufsichtsrat im Dezember oder im Januar einen neuen BER-Eröffnungstermin nennen. Das kündigte er am Mittwoch bei einer Sitzung des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus an. Den neuen Eröffnungstermin will er bei der übernächsten Aufsichtsratssitzung bekannt geben.