Jetzt wird es (wieder) ernst: Die BER-Geschäftsführung will mal wieder einen neuen Eröffnungstermin bekannt geben. Diesmal soll es ein "unternehmerisch verantwortlicher" werden. Bislang hält sich das Gerücht von einem Start im Herbst 2020. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung ab circa 17 Uhr live.

Die Flughafengesellschaft will auf der Aufsichtsratssitzung am Freitag einen Eröffnungstermin für den BER verkünden. In Kreisen des Unternehmens, der Gesellschafter und des Aufsichtsrats geht man von einer Eröffnung im Jahr 2020 aus, erfuhr der rbb.

Auch laut "BZ" (Dienstagsausgabe) ist der Start für den Flugplanwechsel im Herbst 2020 geplant, wobei ein Puffer von mindestens vier Monaten einkalkuliert sein soll. Der "Tagespiegel" ging Anfang der Woche davon aus, die Eröffnung sei bis zum Frühjahr 2021 geplant.

In jedem Falle wird der Flughafen fertiggestellt - irgendwann - und in jedem Falle am Freitag ein Inbetriebnahme-Termin genannt, versichert die Flughafengesellschaft. Weiter hieß es in einer Mitteilung, der BER werde "mit allen Gebäuden" in Betrieb genommen. Und der Termin dafür ein "unternehmerisch verantwortlicher" sein.