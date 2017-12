In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats legt sich Flughafenchef Mühlenfeld fest: In sechs Wochen soll entschieden werden, ob der BER 2017 an den Start gehen kann. In diesem Fall müsse ein konkreter Eröffnungstermin aber bis Oktober 2016 festgelegt sein. Der Streit um das Regierungsterminal wird beigelegt. Demnach bleibt es bei dem Plan, dass Staatsgäste nach der BER-Eröffnung zunächst in einem Interimsbau empfangen werden. Erst fünf Jahre später soll das eigentliche Regierungsterminal in Betrieb gehen.