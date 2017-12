dpa-Zentralbild Audio: Inforadio | 16.12.2017 | Rainer Bretschneider im Gespräch mit Irina Grabowski | Bild: dpa-Zentralbild

BER-Aufsichtsratschef zum neuen Termin - "Wir wollen mit Hochdruck eröffnen"

16.12.17 | 14:14 Uhr

Im Oktober 2020 soll der BER endgültig an den Start gehen. Der Aufsichtsrat hat dem neuen Zeitplan von Flughafen-Chef Lütke Daldrup am Freitag geschlossen zugestimmt - und Aufsichtsratschef Bretschneider will alles daran setzen, den Termin diesmal auch zu halten.

Der siebte Eröffnungstermin soll zugleich der letzte sein: Der Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), Rainer Bretschneider, geht davon aus, dass der BER im Oktober 2020 tatsächlich eröffnet werden kann. Grundlage der neuen Terminplanung seien umfangreiche Analysen der Baustelle, Gespräche mit den Baufirmen und mit externen Kontrolleuren, sagte Bretschneider am Samstag im rbb. "Und am Ende des Prozesses wollten wir vor allen Dingen sicher sein, dass wir diesmal unsere Aussagen auch halten können", fügte Bretschneider hinzu.



Bretschneider will von "Plan B" nichts wissen

Zudem betonte der brandenburgische Flughafen-Koordinator, dass es keinen "Plan B" gebe: "Wir wären ja wohl nicht ganz klar im Kopf, wenn wir bei der Entscheidung über den Termin gleichzeitig einen Plan B beschließen würden. Welche Baufirma würde noch irgendeinen Termin einhalten, wenn die Auftraggeber jetzt schon von ihren eigenen Terminen abrücken würden", sagte Bretschneider im rbb-Inforadio. Vielmehr wolle man nun "mit Hochdruck eröffnen" und "nicht über Ausweichmöglichkeiten sinnieren".

Aufsichtsrat hat neuer Terminplanung zugestimmt

Am Freitag hatten die Aufsichtsräte nach Worten von Bretschneider den Vorschlag von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup zustimmend zur Kenntnis genommen. Dieser neue Termin sei "belastbar und verlässlich", sagte Lütke Daldrup hinzu. Er sei auf der Grundlage technischer und wirtschaftlicher Kriterien festgelegt worden; es sei "kein politischer Termin". Zudem werde der BER "mit allen Gebäuden" in Betrieb genommen. "Die Start- und Landebahnen, 39 Betriebsgebäude und die Seitenpiers des Fluggastterminals sind fertig und bereits überwiegend in Nutzung", hieß es in Pressemitteilung der FBB.

Bretschneider hofft auf neue Finanzquellen

Wie Lütke Daldrup weiter sagte, seien in die aktuelle Planung auch Zeitpuffer eingebaut worden. Wo genau diese liegen, werde jedoch nicht bekanntgegeben, da die beteiligten Firmen dies nach Ansicht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat als Reservezeit sehen könnten. Aufsichtsratschef Bretschneider begrüßte solche Zeitpuffer. Sie würden dazu beitragen, "dass man das nicht wiederholt, was in der Vergangenheit gemacht worden ist - dass man die Termine zu nah aufeinander legt", erläuterte der oberste Flughafen-Aufseher. Gleichzeitig sei es richtig, die internen Zeitpuffer nicht zu kommunzieren, um den beteiligten Firmen und Mitarbeitern keine "Schlupflöcher" zu ermöglichen. Klar sei, dass durch den weiteren Aufschub auch Mehrkosten entstehen würden, sagte Bretschneider. Daher appelliere man an die Flughafen-Geschäftsführung zu überlegen, wie sie die Mehrkosten selbst finanzieren kann, beispielsweise durch Einsparungen und die Erschließung neuer Finanzquellen. "Ich möchte hier zum heutigen Tag keine konkrete Zahl nennen." Flughafen-Chef Lütke Daldrup hatte am Freitag angekündigt, dass man die neue Finanzplanung dem Aufsichtsrat im März 2018 vorlegen werde.

Eröffnung war ursprünglich für 2011 geplant

Ursprünglich sollten im BER schon vor sechs Jahren die ersten Passagiere einchecken. Doch die bisherigen sechs Eröffnungstermine (November 2011, 3. Juni 2012, 17. März 2013, 27. Oktober 2013, zweites Halbjahr 2017, 2018) sind alle gescheitert, weil Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme abzuarbeiten sind. Vor kurzem hatte der TÜV in einem Gutachten von systemischen Mängeln unter anderem bei der Brandschutzanlage gesprochen. Dagegen erklärten die beteiligten Firmen Bosch und Siemens, die Arbeiten könnten trotzdem rechtzeitig abgeschlossen werden. Dennoch, so schildert es rbb-Flughafenexperte Rautenberg, gibt es bis Herbst 2020 nicht mehr allzu viele Puffer. "Es darf also bei den anstehenden Tests auf dem Flughafen nicht viel schiefgehen", sagte Rautenberg am Freitagmittag. "Ansonsten kommt auch dieser Termin ins Rutschen."