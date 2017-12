Klage gegen Weiterbetrieb des alten Terminals in Schönefeld

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte am Freitag, dass eine Klage gegen den Weiterbetrieb des alten Terminals in Schönefeld eingegangen ist. Kläger ist die Friedrichshagener Bürgerinitiative. Ihre Klage wendet sich gegen die 26. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom Mai 2017. Diese sieht vor, den alten Flughafen Schönefeld mitsamt seinen Ergänzungsbauten bis zum 31.12.2023 offenzuhalten. Eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung ist laut der Änderung dafür nicht nötig.