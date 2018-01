andrae Berlin Donnerstag, 11.01.2018 | 18:14 Uhr

Der Flughafen werde sehr profitabel sein, so die Aussage. Und wenn nicht, was dann, Herr Lütke Daldrup? All das ist doch nur eine Passagierschätzung, die evtl. Rückgänge nicht beachtet, denn auch dieser Fall kann eintreteen wenn Berlin in der Rankingliste nicht mehr on top ist. Auch eine Verteuerung oder eine weltweite wirtschaftliche Baisse kann dazu führen.

Und wer bleibt dann auf den Verbindlichkeiten sitzen, bzw. wie werden dann diese weiterhin bedient? Etwa so wie jetzt durch die Steuerzahler ? Nein, all dieses ist absolut unkaufmännisch und nicht zu Ende durchdacht. Traurig das Politiker nicht bis jetzt in die finanzielle Pflicht genommen werden können.