Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 07.01.2018 | 12:24 Uhr

Ohne den mutigen Landrat vom Landkreis Dahme-Spree wäre der Flughafen längst eröffnet worden und die beschönigend so bezeichnete "Mensch-Maschine-Lösung" für den Brandfall hätte auf dem Papier die Lücke geschlossen. So, wie es tausendfach und zehntausendfach bei analogen Projekten der Fall ist, wo in derart sensiblen Bereichen Fünfe gerade sind, weil ja zu viel auf dem Spiel steht.



Mithin ist das Vorgehen beim BER nur die Spitze des Eisbergs in einer alltägl. Desorganisation. Nicht, weil "die Politiker" unfähig wären oder nicht so sehr, weil da wieder in kurzfristigem Horizont maximal viel Geld verdient werden soll - die Vorhaben sind anschaulich zu groß.



US-Amerikaner, Japaner und Chinesen gehen einfach drüber hinweg. Wenn´s brennt, ist Schwund dabei und die verantwortlich Gemachten werden entweder mit Milliardenklagen überzogen oder einen Kopf kürzer gemacht. Da sind wir glücklicherweise raus, dass wir derartige Feindbilder nicht haben.



Das Ganze ist nicht steuerbar.