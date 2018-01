Woidke will weitere Steuer-Belastung durch BER verhindern

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet von der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), dass sie eine weitere Belastung des Steuerzahlers durch Mehrkosten am BER vermeidet. Dem rbb sagte Woidke am Dienstag in Potsdam, es gebe eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die die Flughafengesellschaft selbst habe.