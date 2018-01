Einen erneuten Auftrieb für Tegel könnte allerdings Easyjet liefern: Bislang hatte die britische Fluggesellschaft in Berlin-Schönefeld zwölf Maschinen stationiert - bis zum Sommer will die Fluggesellschaft nun in Tegel alle 25 Maschinen einsetzen, die von der insolventen Air Berlin übernommen wurden.



Am Freitag startet ein erster Flieger von Tegel nach München. Easyjet plant, von Tegel aus 19 Ziele in Europa anzufliegen, davon vier in Deutschland. So sind zwischen Berlin und Düsseldorf je Richtung 40 Flüge wöchentlich geplant, wie das Unternehmen ankündigte.



Tegel wird damit nach London-Gatwick der zweitgrößte Standort des Unternehmens. Easyjet verstärkt mit den zusätzlichen Maschinen auch den Wettbewerb mit der Lufthansa-Tochter Eurowings.