Also dem Bund, Berlin und Brandenburg, die die Hälfte des Betrages bezahlen werden. Die andere Hälfte will die Flughafengesellschaft mit Bankkrediten selbst besorgen.

Sowohl in Berlin wie in Brandenburg sträuben sich die Regierungen jedoch gegen weitere Zahlungen. Von Brandenburgs Landesregierung hieß es kürzlich, die Steuerzahler sollten nach Möglichkeit nicht weiter belastet werden. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) blieb bei seiner harten Haltung, kein weiteres Landesgeld zuzuschießen. "Meine klare Erwartung ist unverändert, dass die Gesellschaft durch unternehmerische Eigenmaßnahmen zur Finanzierung beiträgt", erklärte Görke am Freitag auf Anfrage. "Für Ausbaumaßnahmen - über die Inbetriebnahme des BER hinaus - steht die FBB im Wort, eigenständig tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln und abzusichern", betonte Görke.

Die Opposition in Brandenburg meldete kürzlich Bedenken an der Wirtschaftlichkeit des Flughafen-Terminals an. "Nach der Terminverschiebung kommt die Kostensteigerung", spottete Brandenburgs CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben. "So einfach kann Flughafendesaster in Brandenburg sein."