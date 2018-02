770 Millionen Euro zusätzlich braucht der BER, um fertiggebaut zu werden: Der Koalitionsausschuss aus SPD, Linken und Grünen will dafür jedoch keine weiteren öffentlichen Gelder locker machen.

Berlin will vorerst kein weiteres öffentliches Geld in den neuen Flughafen BER investieren. Das hat am Dienstag der Koalitionsausschuss aus SPD, Linken und Grünen beschlossen.