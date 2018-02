Prof. Dr. Martin Schwab Bielefeld Samstag, 24.02.2018 | 15:05 Uhr

Das juristische Kalkül hinter dieser Konstruktion verstehe ich nicht. Eine Beihilfe, die nach Art. 108 Abs. 3 AEUV bei der EU-Kommission angezeigt werden und anschließend von dieser geprpüft und genehmigt werden muß, ist nicht nur dann gegeben, wenn Subventionen als verlorene Zuschüsse (also zum endgültigen verbleib im Unternehmen) gezahlt werden. Eine Beihilfe kann vielmehr auch darin liegen, daß der Staat an das Unternehmen - hier: an die Flughafengesellschaft - ein Darlehen ausreicht oder sich für ein Bankdarlehen verbürgt. Solche Maßnahmen stellen eine Beilhilfe dar, wenn eine private Bank in der gleichen Situation kein Darlehen gegeben bzw. keine Bürgschaft für das Darlehen übernommen hätte. Es kommt also darauf an, ob die Flughafengesellschaft auch ohne jede Hilfe des Staates kreditwürdig wäre. Letzteres scheint mir eher zweifelhaft.