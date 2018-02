timmermann Berlin-Friedrichshain Montag, 19.02.2018 | 21:15 Uhr

Es ist egal, wie am Ende (BER) die ‚U‘ heißt, es wird sie nicht geben wegen Kleinstaaterei. Ansonsten wären schon Stahnsdorf, Velten, Falkensee, … am Netz U- wie S-Bahn, da tut sich nichts. Okay, es wird geprüft bis in alle Ewigkeit. Schauen wir auf die Straßenbahn in der Sonntagsstraße, da gibt es auch Gegner, die sich unheimlich viel Sauberkeit wünschen, aber wo sollen sie dann ihre SUV’s hinstellen? Schaut in die Straße!