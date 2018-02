Drei Milliarden Euro wird wohl allein das Terminal des BER kosten - drei Mal so viel wie ursprünglich geplant. Und nun räumt Flughafenchef Lütke Daldrup ein: Das Terminal ist am heutigen Bedarf vorbei gebaut. Der Grund sind Billigflieger.

Der Chef der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, hat eingeräumt, dass das Hauptterminal am BER in Schönefeld dem eigentlichen Bedarf nicht mehr gerecht wird.

Brandenburger Opposition zweifelt am Geschäftsmodell des BER

Vor Unternehmern der Berliner Industrie- und Handelskammer bezeichnete er die Abfertigungshalle am Montag als "Kathedrale des Luftverkehrs", die viel zu teuer und unwirtschaftlich sei. Lütke Daldrup begründete das damit, dass - nach der Pleite von Air Berlin - Billig-Airlines den Großteil des Flugverkehrs in Berlin ausmachten. Das bedeute, dass die klassische Gepäckabfertigung nur noch von etwa jedem fünften Passagier genutzt wird.

Deshalb sei das BER-Hauptterminal zu großzügig konzipiert. Zudem ist das Terminal wesentlich teurer als zunächst geplant. Rund eine Milliarde Euro hätte es kosten sollen, so Lütke Daldrup, am Ende würden es wohl drei Milliarden. "Das ist auch nicht okay."

Kritiker des BER haben mehrfach die Wirtschaftlichkeit des künftigen Flughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald) angezweifelt. So befürchtet die Opposition im Brandenburger Landtag, dass der laufende Betrieb des BER sich für die drei Gesellschafter – Berlin, Brandenburg und der Bund – zu einem Zuschussgeschäft entwickelt.