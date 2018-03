dpa/Bernd Settnik Audio: Inforadio | 15.03.2018 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa/Bernd Settnik

Lebensdauer ungenutzt überschritten - Am BER werden Monitore für 500.000 Euro ausgetauscht

15.03.18 | 21:11 Uhr

Es hat schon fast Symbolcharakter: Im noch nicht eröffneten Terminal des BER sind schon Monitore ausgebrannt, obwohl dort noch kein Flug abgefertigt wurde. Im Abgeordnetenhaus bietet der Flughafen am Donnerstag derweil Stoff für scharfe Worte.





Noch bevor der neue Flughafen BER eröffnet wird, müssen 750 Industriemonitore weggeworfen und ausgetauscht werden. Im Jahr 2012 waren sie vor der damals geplanten Eröffnung im Hauptterminal eingebaut worden. Mittlerweile hätten sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sagte Flughafensprecher Hannes Stefan Hönemann am Donnerstag. Demnach seien sie sechs Jahre lang mit der allgemeinen Stromversorgung in dem Gebäude mitgelaufen. Etwa einhundert Bildschirme seien noch funktionstüchtig und sollten künftig in den alten Flughäfen Tegel und Schönefeld eingesetzt werden. Die übrigen würden entsorgt. Der Austausch werde etwa 500.000 Euro kosten.

Zweifel am Eröffnungstermin

Nach sechs geplatzten Eröffnungsterminen soll der Flughafen nun im Oktober 2020 in Betrieb gehen. Externe Fachleute äußerten im Abgeordnetenhaus allerdings deutliche Zweifel. Der Ingenieur Dieter Faulenbach da Costa erklärte, wegen des geplanten Ausbaus nach dem BER-Start müsse der Brandschutz in Teilen umkonzipiert werden - auch weil dann mehr Fluggäste mit der Bahn anreisen sollen als bislang geplant. "Der Masterplan führt dazu, dass die Inbetriebnahme 2020 unwahrscheinlich wird und Tegel offen gehalten muss", folgerte da Costa im Beteiligungsausschuss. Zudem müsse sofort eine dritte Start- und Landebahn gebaut werden, um die steigenden Passagierzahlen zu bewältigen. Auch der Risikomanagement-Berater Peter Hess weckte im Ausschuss Zweifel am Eröffnungstermin. Die Gesamtkosten würden seiner Rechnung nach über zwölf Milliarden Euro betragen.

Lütke Daldrup bezeichnet Kritik als "Unsinn"

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bezeichnete die Äußerungen merklich verärgert als "Unsinn" und "Wolkenkuckucksheime" von Außenstehenden. Weder Hess noch Faulenbach da Costa hätten Einblicke in die realen Abläufe. So werde etwa die problematische Sprinkleranlage noch in diesem Jahr fertig, mit der zuständigen Firma habe man sich bereits geeinigt. Das Gleiche gelte für andere Baustellen am BER - bis auf das Kabelwerk, da werde man erst im kommenden Jahr fertig. Aber die Eröffnung Ende 2020 sei machbar, inklusive dem Terminal 1. Einen zweistelligen Milliardenbetrag werde das auch nicht kosten, sondern etwa "fünf Milliarden Euro".

"Da haben manche den Schuss noch nicht gehört"

Die letzte Genehmigung für Umbauten am Übergang vom Bahnhof zum Terminal werde für das Frühjahr erwartet. Dann könnten dort jährlich 90 Millionen Menschen an- und abreisen. Der Masterplan sieht vor, den Flughafen je nach Bedarf bis 2040 so auszubauen, dass er eine Kapazität von rund 55 Millionen Fluggäste erreiche. In der Anhörung fehlte die Baufirma Caverion, die die Sprinkleranlage umbaut, damit genug Löschwasser fließt, wenn es brennt. "Die Firma Caverion ist trotz Einladung nicht gekommen", kritisierte Ausschusschef Jörg Stroedter (SPD). "Da haben manche offensichtlich den Schuss noch nicht gehört." Caverion und die Flughafengesellschaft hatten sich im Dezember geeinigt, die Sprinkleranlage bis August 2018 fertigzustellen. Lütke Daldrup sagte, dies verzögere sich bis Jahresende. Er betonte gleichwohl, er sei zufrieden mit den Leistungen der Firma. Lütke Daldrup kündigte an, über ähnliche Vereinbarungen wie mit Caverion im nächsten Monat mit den Baufirmen Siemens und ROM zu verhandeln.

Ein Besuch im BER

Bild: rbb/Thomas Rautenberg Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist am 28.02.2018 mit Journalisten bei einer Begehung des unfertigen Terminal 1 im Flughafen BER. Dabei stellte er ein neues Fiananzierungskonzept vor, bei dem private Investoren eine zentrale Rolle spielen.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg "Unfertig" trifft es nicht ganz, denn Teile des Terminals sind soweit fertig gestellt, dass Bauarbeiter keinen Zutritt mehr haben. Die Schutzhelme hier sind beispielsweise nur für Besucher.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Was den Betreibern immer noch Sorgen macht, sind die Brandschutzvorrichtungen. Alle farbigen Elemente in der Decker (im Bild) sind nachträglich eingebaut. Dazu zählen Feuermelder, Sprinkleranlagen und Leitungen.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Hier sollen einmal Monitore hängen, die Abflug- und Landezeiten anzeigen und Fluggäste zum richtigen Gate leiten.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Die Gepäckschalter sind weitestgehend fertig, genauso wie ...



Bild: rbb/Thomas Rautenberg ... die Ladenflächen im Terminal 1. Da fehlen nur noch die Fluggäste und die Mitarbeiter.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Vielleicht warten hier in einiger Zeit ungeduldige Fluggäste, jetzt müssen die Fluggäste noch auf sich warten lassen.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Die Wartehalle gibt es auch noch einmal in einer VIP-Ausführung. Sie heißt dann aber nicht Wartehalle, sondern Lounge.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Und hier können VIP-Gäste dann ihre Zeit verbringen: Bereit stehen Leselampe, Polster und später auch Stromanschlüsse.

Bild: rbb/Thomas Rautenberg Engelbert Lütke Daldrup genehmigte sich zwar vorher schon eine kleine Stärkung, aber eigentlich...

Bild: rbb/Thomas Rautenberg ... haben die Mitarbeiter aller Firmen einen gemeinsamen Pausenraum. Holzvertäfelung und Teppichboden...



Bild: rbb/Thomas Rautenberg ... sucht man hier allerdings vergeblich. Verständlich, denn die Baumaßnahmen sollten ja eigentlich nur ein Provisorium und kein Dauerzustand sein.



Bild: rbb/Thomas Rautenberg Das Schild muss wohl noch ab. Für eine Airberlin-Lounge hätte der BER etwas früher eröffnen müssen. | Weitere Bildergalerien | Link zum Artikel | Sendung: Abendschau, 28.02.2018, 19:30



