Für den geplanten Flughafen BER liegt die letzte Baugenehmigung vor. Bei dem Nachtrag geht es um sämtliche Sicherheitsaspekte in der Ebene zwischen dem Fluggastgebäude und dem unterirdischen Bahnhof.

"Mit der Übergabe dieses Nachtrages wird der letzte Akt eines langen und aufwendigen Genehmigungsprozesses beendet", sagte der Baudezernent Chris Halecker von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald am Montag.

Mit den zuletzt eingereichten Unterlagen sei nachgewiesen worden, dass sich die Passagiere bei einem Brand auch dann retten können, wenn sich mehrere Züge gleichzeitig in der Station bewegen. "Jetzt werden wir gucken, ob die Maßnahmen, die jetzt konstruktiv und baulich passieren, auch greifen werden", so Halecker weiter. Es würden Heißrauchgasversuche und Evakuierungsübungen durchgeführt und geprüft, ob die genehmigten Komponenten auch miteinander funktionieren. "Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir am Flughafen sind."