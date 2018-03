"Ich komme mir ein bisschen so vor wie ein Jungpionier"

Video | "Zukunft Heimat"-Demo in Cottbus

Warum gehen Menschen zu Demonstrationen des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat"? Welche Wut treibt sie an? Der rbb sprach mit drei Lausitzern, die am Samstag in Cottbus demonstrierten und fragte nach.