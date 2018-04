Biotonnen sollen ab 2019 flächendeckend in Berlin stehen

Eigentlich müsste die Biotonne in Berlin schon seit 2015 an jedem Haus stehen. Doch so richtig hat sich das nicht durchgesetzt. Wirtschaftssenatorin Pop überlegt, Anreize für die Nutzung zu schaffen. Doch nicht alle sind von ihren Plänen begeistert.