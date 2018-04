Anhänger eines umfassenden Nachtflugverbots zwischen 22 und 6 Uhr am künftigen Großflughafen BER haben am Mittwoch vor der Sitzung des Landtags in Potsdam mit einer Mahnwache protestiert. Am Eingang zum Innenhof verteilten sie Gelbe Karten "wegen unfairem demokratischem Spiel".

Hintergrund ist, dass der Landtag 2013 eine Volksinitiative angenommen hatte, wonach sich die Landesregierung Brandenburgs für verkürzte Betriebszeiten einsetzen soll. Im Beschluss [parlamentsdokumentation.brandenburg.de] wurde aber auch darauf verwiesen, dass die Planung des Flughafens bereits rechtskräftig sei.