Nun also billig, auf Neu-Deutsch "Low-Cost": Das Zusatzterminal des BER soll noch vor der Eröffnung des Flughafens - zuletzt für 2020 angekündigt - fertig werden. Auf technischen Schnickschnack oder gar Luxus verzichten die Planer dabei. Von Thomas Rautenberg

240 Meter lang, rund 40 Meter breit und knapp 20 Meter hoch - das sind die groben Daten für den ersten Erweiterungsbau des neuen Flughafens BER. Noch viel wichtiger aber als die Ausmaße sind die Kosten und Daten: "Low-cost-Terminal T2" lautet der Titel für den Bau, und er soll noch vor der zuletzt angekünditen BER-Eröffnung im Herbst 2020 fertig sein. Entstehen soll er zwischen der mehrfach umgebauten und umgerüsteten Fluggasthalle auf der einen und dem Nordpier auf der anderen Seite. Die schlichte Fassade ist im Aluminium-Look gehalten - der einzige Luxus ist ein vorgezogenes Dach, damit die Passagiere auch trockenen Fußes zum Check-in kommen werden. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist bescheiden geworden, was die Architektur angeht: "Es ist keine Kathedrale des Verkehrs, sondern es ist ein zweckmäßiges Gebäude, das einen gehobenen Industriebaustandard hat." Und dieser Bau werde schlüsselfertig eingekauft.

Ein Gebäude, bei dem - anders als im benachbarten Hauptterminal - auf allen bautechnischen Schnickschnack verzichtet werden soll, so Lütke Daldrup weiter: "Es wird ganz normal mit Klappen auf dem Dach entraucht, es wird ganz simpel gesprinklert, es ist eine sehr, sehr einfache Haustechnik." Und Lütke Daldrup kündigte an, dass die Decken nicht zusätzlich verkleidet seien, insgesamt also alles sehr, sehr einfach.