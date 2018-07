Martin Seidel Berlin Dienstag, 31.07.2018 | 12:30 Uhr

Ist das so?



Dann sind also all die Leute in Spandau, im Wedding und in Pankow weniger wert, die das Ganze jetzt schon seit Jahrzehnten aushalten "durfen" ?



Einfach mal den Egoismus und die Polemik runterfahren, dann klappt das auch mit den Nachbarn - die Regelung für den BER ist erheblich rigoroser, als die für TXL und es sind auch deutlich weniger Menschen betroffen, da der Lärmschutz viel umfangreicher gestaltet und zudem wirksamer ist.



Aus dem Grund ist das vorgeschobene Kinderargument auch keines, denn es gibt eben KEINE donnernden Jets im Minutentakt, vor allem nicht in der Nachtkernzeit.



Davon abgesehen wusste JEDER, dass der BER gebaut werden würde und wer trotzdem in die entsprechenden Gegenden gezogen ist - die, die schon länger dort wohnen, sind erheblich weniger, als die Anzahlt der Leute, die momentan durch TXL betroffen sind.