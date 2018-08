rbb/Aktuell Audio: Inforadio | 31.08.2018 | Thomas Rautenberg | Bild: rbb/Aktuell

Finanzierung des Flughafens problematisch - Aufsichtsrat berät über neuen Bau-Chef für den BER

31.08.18 | 09:12 Uhr

Der Bau des Flughafen BER in Schönefeld sollte nach jüngsten Planungen jetzt abgeschlossen sein, die Inbetriebnahme beginnen. Bekanntlich ist dem nicht so - stattdessen muss der Aufsichtsrat am Freitag Fragen zu Finanzierung und Personal klären. Von Thomas Rautenberg

Der Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft entscheidet am Freitag darüber, Carsten Wilmsen als neuen Bauchef zu holen. Der Bauingenieur hat bislang das Immobilienmanagement vom Flughafen München verwaltet und gilt als Experte. Er soll vor allem für den weiteren Ausbau des BER nach dem Masterplan 2040 verantwortlich sein. Man wolle für den Ausbau personell gut aufgestellt sein, das sei eine der wichtigsten Lehren aus der Vergangenheit am BER, so ein Insider.

Jährlich grüßt das Murmeltier

Eigentlich sollte der BER ja schon in Betrieb gehen. Doch an diesesn Terminversprechen, erinnert sich schon wieder kaum jemand: Vor einem Jahr hieß es, dass der Bau des Flughafens BER in Schönelfeld am 31. August eigentlich abgeschlossen sein sollte. Doch jährlich grüßt das Murmeltier: Schon nach der geplatzten Eröffnung im Jahr 2012 mussten Dutzende Kilometer Strom- und Datenkabel herausgerissen und neu verlegt werden, weil in der Hektik zuvor häufig ohne Sinn und Verstand gebaut worden war. Nun muss die Firma ROM ein weiteres Mal ran, denn die Kabelarbeiten sind nicht beendet. Abnahmeprüfer hatten offenbar gravierende Mängel festgestellt. Die Palette reicht von fehlerhaften Aufhängungen, über falsche Biegeradien bis hin zu fehlenden QR-Codes an den Kabeln. Bei diesem Thema sei wirklich höchste Aufmerksamkeit geboten, bestätigte ein Mitglied des Aufsichtsrates. Das Gremium hat deswegen Spezialisten des TÜV zur Sitzung am Freitag eingeladen. "Wir wollen von neutraler Seite hören, was auf der Baustelle los ist", so das Aufsichtsratsmitglied.

Geld – das unendliche Thema

Seit Monaten tut sich der Aufsichtsrat schwer, eine Gesamtfinanzierung für den inzwischen 6,5 Milliarden Euro teuren BER hinzubekommen. Seit Januar wurde das Thema immer wieder vertagt. Besonders Flughafen-Miteigentümer Brandenburg sträubt sich, einen bereits bestehenden Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden Euro umzuwidmen, damit die Flughafengesellschaft auf der Baustelle flüssig bleibt. Eigentlich ist das Geld für den späteren Ausbau des BER vorgesehen. Fest steht auch, dass das Gesamtprojekt noch einmal um rund 500 Millionen Euro teurer wird. Auch für diese Summe werden die drei Gesellschafter bürgen müssen. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will nach dem monatelangen Hin und Her offenbar eine Aufsichtsratsentscheidung erzwingen. Intern soll er laut Zeitungsberichten mit einer Insolvenz des Flughafenprojektes gedroht haben, wenn man sich nicht einigt. Leere Worte, denn weder Berlin noch Brandenburg oder der Bund würden das milliardenschwere Prestigeprojekt in Schönefeld wirklich pleite gehen lassen.

Trotzdem wird das Geld wohl für eine neue Spitzenkraft bei der Flughafengesellschaft reichen - sofern die Personalie Carsten Wilmsen als neuer Bau-Chef heute beschlossen wird.

Neues Billigflieger-Terminal T2 wird teurer

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung: das geplante Billigflieger-Terminal T2. Bis zu 6 Millionen Passagiere sollen hier künftig abgefertigt werden können. Flughafenchef Lütke Daldrup wird den Aufsichtsrat über das Ergebnis der Ausschreibung informieren. Dann steht auch fest, wie teuer das neue Terminal wird. Ursprünglich waren 100 Millionen Euro veranschlagt, inzwischen hat der Aufsichtsrat aber bis zu 200 Millionen Euro für den Neubau freigegeben. Zur Begründung hatte die Flughafengesellschaft auf die gestiegenen Baukosten verwiesen. Sendung: Inforadio, 31.08.2018, 6.00 Uhr