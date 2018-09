M. König Berlin Mittwoch, 19.09.2018 | 17:55 Uhr

Der Verlgleich der Metropolen hinkt ziemlich, denn immerhin sind Paris und London auch die Hubs (Flug-Drehkreuze) im Land, was Berlin geschichtlich bedingt nicht sein konnte. Zudem: Die Besucher- und Übernachtungszahlen von Berlin liegen weit über denen anderer deutscher Städte. Von daher würde es schon Zeit werden, mal Flug bezogen das abzubilden, was die Reisenden als Ziel wollen. Solage aber BER nicht einmal in klein fertig wird und die Lufthansa mal von FRA und MUC umpriorisiert, wird das schwieriger; es sei denn man spricht große ausländische Airlines an. Die Idee ist also schon ganz richtig. Ob wir das umwelttechnisch wollen, ist eine zweite Frage.