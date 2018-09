Ministerium will keine Umweltprüfung für neues BER-Terminal

Das geplante neue Terminal 2 am BER kann aus Sicht der brandenburgischen Landesregierung ohne eine zeitraubende Umweltverträglichkeitsprüfung gebaut werden. Das Abfertigungsgebäude für rund sechs Millionen Passagiere pro Jahr ändere die Planfeststellung nur unwesentlich, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag im Landtag in Potsdam.