Der Streit um die Frage, ob der BER-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses den Flughafen Tegel besichtigen darf, ist beigelegt: Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup lud die Mitglieder des Ausschusses bei dessen Sitzung am Freitag offiziell für November zu einem TXL-Besuch ein. Es wird der erste Außentermin des neuen BER-Untersuchungsausschusses sein.

Das Gremium des Berliner Abgeordnetenhauses soll eigentlich das Debakel um den Bau des BER in Schönefeld untersuchen. Bei der Einsetzung des neuen Ausschusses hatte das Landesparlament aber beschlossen, auch Mängel und Verschleißerscheinungen in Tegel unter die Lupe zu nehmen. Der Flughafen sollte eigentlich schon 2012 schließen, muss seitdem aber länger durchhalten, weil in Schönefeld ein Eröffnungstermin nach dem anderen platzte.