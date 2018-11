Bild: dpa/Patrick Pleul

rbb exklusiv | Neue "Lex BER" möglich - Flughafenchef will TÜV-Prüfkriterien lockern

15.11.18 | 17:33 Uhr

Engelbert Lütke Daldrup will wohl schwächere Prüfvorschriften am BER durchsetzen. Interne E-Mails legen nahe: Die Unterstützung der Infrastrukturministerin sei nötig, um den Eröffnungstermin im Oktober 2020 zu sichern. Von T. Friedrich, B. Hermel und Th. Rautenberg



Dass Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sich an den vielen Baunormen in Brandenburg stört, ist bekannt. Wie sehr, legen nun behördeninterne E-Mails nahe, die dem rbb exklusiv vorliegen: Demnach soll Lütke Daldrup die Prüfkriterien für den TÜV verändern wollen, um den Eröffnungstermin im Oktober 2020 noch halten zu können. "Der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft erwartet von allen Beteiligten Unterstützung, um den BER zum Oktober 2020 fertig zu stellen", heißt es in den E-Mails. Genauer sehe Lütke Daldrup "eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen als Möglichkeit zur Einhaltung des Termins." Darüber hinaus ziehe er auch einen Deal zwischen der Bauaufsichtsbehörde und der Flughafengesellschaft "zum weiteren Umgang mit den wesentlichen Mängeln" in Betracht.



Mehr zum Thema dpa/Gercke Bauordnung geändert - "Lex BER" (2016) Die Baugenehmigung für den BER wäre eigentlich 2016 abgelaufen. Die Brandenburgische Landesregierung koppelte jedoch die Gültigkeit von Baugnehmigungen an einen bestehenden Planfeststellungsbeschluss. Mit dieser Änderung der Bauordnung blieb der FBB erspart, den gesamten Flughafenbau neu genehmigen lassen zu müssen.

Lütke Daldrup bestätigt Gespräche

Die E-Mails beziehen sich auf eine Gesprächsrunde am 1. November im Infrastrukturministerium. Daran soll neben der Geschäftsführung der FBB, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Bretschneider, Mitarbeitern der obersten Bauaufsicht, der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde und der Staatskanzlei auch Ministerin Kathrin Schneider selbst teilgenommen haben. Lütke Daldrup bestätigt dem rbb schriftlich, dass in dem Gespräch am 1. November auch die Prüfkriterien für den TÜV diskutiert worden sind. Der Eröffnungstermin sei allerdings ohne eine Änderung der rechtlichen Grundlagen oder eine Vereinbarung mit der Bauaufsichtsbehörde zu halten, so der Flughafenchef.



Mängel streichen, ohne sie zu beheben

Die internen E-Mails zeichnen allerdings ein anderes Bild: Aus den Schreiben ist abzulesen, dass der Flughafenchef mit hoher Dringlichkeit auf eine Änderung der Regeln pocht. Das hätte Folgen für alle künftigen Bauprojekte in Brandenburg. Denn die Änderung, die dem Flughafenchef demnach vorschwebt, ist grundlegend. Sie betrifft die wichtige Frage der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung - also aller Gewerke, die im Notfall funktionieren müssen, wie zum Beispiel die Brandmeldeanlagen, die Steuerung der Entrauchungsanlage oder die Kabel der Sicherheitsstromversorgung. In diesem Bereich liegen die meisten Mängel auf der BER-Baustelle. Vorgeschrieben ist, diese Gewerke auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit, Betriebssicherheit und Wirksamkeit zu prüfen. Eines dieser Kriterien, die ordnungsgemäße Beschaffenheit, will Lütke Daldrup aus der Prüfverordnung streichen lassen. Es wäre das zweite Mal, dass für den BER die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Brandenburg verändert werden (siehe Box). Ohne das Prüfkriterium der "ordnungsgemäßen Beschaffenheit" würde eine ganze Reihe von Mängeln, die derzeit noch im TÜV-Bericht stehen, aus der Welt geschafft, ohne behoben zu sein.



Keine sicherheitsrelevanten Änderungen

In der Praxis bedeutet das: Ein Kabel müsste dann zwar nachweisbar Strom führen und an der korrekten Stelle gelagert sein, aber ob zum Beispiel die Halterungen für die Kabeltrassen im richtigen Abstand angebracht sind, würde vom TÜV nicht mehr überprüft. Die Einschätzung eines Teilnehmers an dem Mail-Austausch lautet daher auch: "Bei genauer Betrachtung kann eine Anlage nicht betriebssicher sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß beschaffen ist." Lütke Daldrup sagt dazu nur, dass es in den Sachverständigenprüfverordnungen der einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen zur ordnungsgemäßen Beschaffenheit gibt. "Über Änderungen von sicherheitsrelevanten Verordnungen ist selbstverständlich nicht gesprochen worden", so Lütke Daldrup.



Ministerin will weiter diskutieren

Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) bestätigt Diskussionen mit Lütke Daldrup über Normen und Prüfverordnungen. Darüber werde man auch weiterhin diskutieren. Derzeit will sie dem Ansinnen des Flughafenchefs jedenfalls nicht nachkommen. "Wir haben im Moment nicht vor, irgendetwas abzuschwächen oder zu streichen", so Schneider. Der zuständige Landrat Stephan Loge hält nichts davon, an den Prüfkriterien herum zu schrauben. Er könne sich nicht vorstellen, dass die rechtlichen Prüfgrundlagen einfach den Bedürfnissen eines Investors angepasst werden, sagte er dem rbb. Mit einer entsprechenden Änderung der gesetzlichen Grundlagen würde auch der Druck auf seine Behörde wachsen. "Damit würden die übergeordneten Prüfer mit ihrem hohen Sach- und Fachverstand die letzte Verantwortung an uns als Behörde abgeben. Wenn man so meint, Baustellen in Ordnung zu bekommen, dann widerspricht das unseren fachlichen Traditionen." Zumal die Mängel nach wie vor da wären, sie würden eben nur auf dem Papier keine Rolle mehr spielen, so Loge.



Neue Probleme bei den Brandmeldeanlagen

Derzeit soll es allein im Bereich der Kabel noch mehr als 3.000 Mängel geben, berichtet Stefan Gelbhaar, Berliner Verkehrsexperte der Grünen im Bundestag, aus Gesprächen mit der Flughafengesellschaft. In vielen Fällen resultieren aus diesen Mängeln wohl keine unmittelbar drohenden Gefahren - aber im Notfall könnte die ordnungsgemäße Beschaffenheit eben doch relevant sein. "Ich glaube, dass wir das Recht haben zu erfahren, welche Mängel Mängel zweiter Klasse sind. In diese Vorgaben sind ja Erfahrungen aus vielen Bauprojekten, auch Flughäfen, eingeflossen", sagt Gelbhaar.



Viel größer als bei den Kabeln seien dem Vernehmen nach aber die Terminrisiken bei den Brandmeldeanlagen. Bosch hat bis Anfang Februar Zeit, die Brandmeldeanlagen abnahmebereit fertig zu stellen. Dafür wurde erst in diesem Jahr eine Bonus-Malus-Regelung vereinbart. Heißt: Jeder zusätzliche Tag auf der Baustelle kostet viel Geld. "Uns wurde in vielen Gesprächen vermittelt, dass diese Regelung Gründe hat. Bosch muss wohl Doppelschichten und Weihnachtsarbeit leisten, um den Stichtag nicht zu reißen", sagt Gelbhaar. "Offenbar ist man da noch nicht auf dem Zeitpfad, der nötig wäre."



Auch mehreren Abgeordneten aus dem Bundestag sei von der Flughafengesellschaft vermittelt worden, dass das strenge brandenburgische Baurecht ein Hindernis sei. Das will Gelbhaar aber nicht gelten lassen. "Die Rechtslage ist seit Jahren bekannt", sagt er. Geht es nach der Flughafengesellschaft, sollte sich genau das bald ändern.