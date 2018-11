Eigentlich würde man vermuten, dass neue Hiobsbotschaften von der BER-Flughafenbaustelle nur ein müdes Schulterzucken unserer Nutzer hervorrufen. Doch die jüngste Meldung, dass zahlreiche Kabelschächte ohne Entwässerung gebaut worden seien und jetzt dauerhaft unter Wasser stünden, hat einmal mehr eine Welle der Empörung in den sozialen Medien ausgelöst.



Abreißen, abreißen, abreißen: In mindestens jedem zweiten Kommentar zum BER fordern Nutzer, die Endlosbaustelle dem Erdboden gleich zu machen und wenn nötig an anderer Stelle einen neuen Hauptstadtflughafen zu bauen. Nachgeschoben wird auch immer wieder das gleiche Argument: Es seien genug Steuermilliarden in das BER-Projekt geflossen. Es müsse doch mal Schluss damit sein.



Doch es gibt auch Nutzer, die nicht den Abriss, sondern eine Umnutzung des etwas feuchtgewordenen BER in Betracht ziehen. Hier eine kleine Auswahl der kreativsten Vorschläge der Facebook-Nutzer von rbb24.