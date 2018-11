Der Chef der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, Engelbert Lütke Daldrup, sieht die Arbeiten am neuen Flughafen BER in Schönefeld voll im Zeitplan. "Wir werden im Oktober 2020 sicher eröffnen", sagte der Flughafenchef am Mittwochabend in der Abendschau des rbb. Man habe die Baustelle im Griff, so Lütke Daldrup.



Eine Lockerung der TÜV-Kriterien bei der Abnahme der Großbaustelle habe er nicht gefordert, so Lütke Daldrup. Es habe mit den zuständigen Behörden nur Gespräche über den Ablauf der Prüfung gegeben und darüber, wie die Brandenburger Prüfkriterien auszulegen seien. "Andere Länder haben andere Kriterien", darüber habe man gesprochen. Aber den BER werde er 2020 "nach Brandenburger Regeln ans Netz bringen".