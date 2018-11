Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus will Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup im Untersuchungsausschuss über dessen Änderungsvorschläge für Bauvorgaben am BER befragen. Das kündigten CDU und FDP kündigten am Freitag an. "Anlass ist die Forderung von Lütke Daldrup, Bauvorschriften und Tüv-Kriterien zu lockern, um den BER fertigstellen zu können", hieß es bei der CDU.

Für eine kurzfristige Einladung in den Ausschuss brauchen Union und Liberale allerdings die Unterstützung der übrigen Fraktionen. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sagte am Freitag, der Flughafenchef müsse darlegen, wo es Probleme gebe und es müsse auch ein Plan B entwickelt werden. Das liege auch im Interesse der übrigen Fraktionen.