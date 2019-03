In der Berliner SPD gibt es Zweifel daran, dass der BER-Eröffnungstermin im Herbst 2020 gehalten wird. Entsprechend hat sich der Vizefraktionschef der SPD im Abgeordnetenhaus, Jörg Stroedter, am Freitag im rbb geäußert. Er sehe derzeit eine 50/50-Chance, dass der neue Flughafen in Schönefeld zum anvisierten Zeitpunkt an den Start geht.