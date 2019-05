Audio: Inforadio | 12.04.2019 | Thomas Rautenberg | Bild: dpa-Zentralbild

Reaktion auf TÜV-Mängelbericht - Bundesregierung will Klarheit über BER-Eröffnung

13.04.19 | 10:48 Uhr

Der TÜV sieht den BER-Eröffnungstermin aufgrund zahlreicher Mängel als "stark gefährdet". Die Bundesregierung verlangt deshalb laut einem Medienbericht nun vom Flughafenchef bis Mittwoch eine verbindliche Aussage.



Die Bundesregierung verlangt bis Mittwoch verbindlich Klarheit darüber, ob der BER im Herbst nächsten Jahres eröffnet werden kann.



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner einen entsprechenden Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup geschrieben. Der frühere Fraktionsdirektor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion frage Lütke Daldrup demnach in dem Brief, "ob Sie sicherstellen können, dass der mehrfach von der Geschäftsführung des BER genannte Eröffnungstermin Oktober 2020 nach wie vor eingehalten werden kann!".

Der Bund ist neben Berlin und Brandenburg Mitgesellschafter des neuen Flughafens.



Antwortschreiben in Arbeit

Flughafensprecher Hannes Stefan Hönemann sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu am Samstag: "Wir haben den Brief bekommen, und er wird beantwortet." Das Antwortschreiben sei aber noch nicht fertig. Zum Inhalt der Antwort sage er nichts, so Hönemann. Der Flughafenchef habe sich bereits am Freitag geäußert. Der Linke-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, erinnerte den Bund an seine eigene Verantwortung für den Hauptstadtflughafen. "Der Bund ist ja selbst Gesellschafter des BER", sagte Bartsch am Samstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Nun versucht er, von dieser Verantwortung durch solche Briefe abzulenken. Das ist absurd. Stattdessen sollte das Bundesverkehrsministerium seine Verantwortung wahrnehmen."



TÜV-Bericht löst Nervosität im Aufsichtsrat aus.

Der Grund für das durchgestochene Ultimatum des Bundesverkehrsministeriums ist offenbar ein interner TÜV-Bericht vom 8. März, über den der "Tagesspiegel" am Freitag berichtet hatte. Er listet demnach mehr als 11.000 Mängel auf. Im Zentrum stehe immer noch der Brandschutz, die Arbeiten der Firma an der Brandmeldeanlage dauerten demnach länger als gedacht. "Insbesondere ist der Zieltermin aufgrund des unfertigen Anlagenzustandes stark gefährdet", schreibe der Tüv demnach wörtlich. Die Flughagengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) hatte mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat umfassend über den Tüv-Bericht informiert worden war.



Flughafenchef bestreitet, das Eröffnungstermin gefährdet sei

Im rbb sagte Lütke Daldrup am Freitag, dass der geplante Eröffnungstermin nicht gefährdet sei. Er legte die Vermutung nahe, dass nicht der ganze Tüv-Bericht betrachtet worden sei. "Wenn man nur einen Satz herausgreift, kann man in der Tat zu einer Einschätzung kommen, wie sie vorgetragen worden ist. Aber nicht zu einer realistischen Einschätzung des Projekts," so der FBB-Chef in der rbb-Welle Radioeins am Freitag. "Wir haben noch zwei Gewerke, die kritisch sind", räumte Lütke Daldrup allerdings ein. Zum einen sei Bosch noch mit Restarbeiten an der Brandmeldeanlage beschäftigt, zum anderen gäbe es noch kleinteilige Nacharbeiten an der Verkabelung, "die noch eine ganze Weile laufen werden".

Lütke Daldrup geht mit Unterlassungserklärung gegen Czaja vor