Steppenwolf Berlin Freitag, 10.05.2019 | 18:43 Uhr

Immer wieder wird der gleiche Unsinn erzählt.

Auch die Chinesen müssten sich an die Brandenburger Bauordnung und an die in Deutschland/Europa geltenden Gesetze halten.

In China oder der Türkei geht es einfach schneller, weil man dort auf die Rechte des einzelnen Betroffenen, Arbeitnehmerrechte oder z.B. den Umweltschutz weniger Rücksicht nehmen muss!



Baut das Ding einfach fertig, damit der ganze Quatsch 2020 ein Ende hat!