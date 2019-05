BER will leise Starts und Landungen belohnen

Der Flughafen BER will mit einem neuen Gebührenmodell den Lärmschutz verbessern. Je nach Lärmpegel sollen die Airlines bis zu 7.500 Euro pro Start und Landung bezahlen. Zudem informierte der BER über die endgültige Abnahme der Brandschutzanlage.

Mit Gebühren von bis zu 7.500 Euro pro Flugbewegung will der künftige Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) die Fluggesellschaften zu leiserem Fliegen veranlassen. Ein neues Gebührenmodell, das bei jedem Flug den Start- und Landelärm misst, soll leises Fliegen belohnen und lautere Starts und Landungen finanziell bestrafen. "Damit leisten wir Pionierarbeit", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag in Berlin.