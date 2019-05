Das ARD-Politikmagazin KONTRASTE und rbb24-Recherche berichteten am 09. Mai über schwerwiegende Mängel auf der Baustelle des neuen Großflughafens BER. In einem Gespräch mit Inforadio am 10. Mai 2019 nahm Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), dazu Stellung und wies die Berichte zurück, wonach gravierende Baumängel im Flughafen BER den Eröffnungstermin im Oktober 2020 gefährden. Der Manager behauptete, der rbb sei einer "Ente" aufgesessen. Hat er Recht? Unser Faktencheck kommt zu dem Ergebnis: Nein!

Irina Grabowski, Inforadio: Herr Lütke Daldrup, der Medienkanal, also dieser Hauptkanal mit allen wichtigen Kabeln unter dem Terminal, den haben Sie jetzt auch gerade erwähnt, die Kabelgewerke, der muss umgebaut werden, da ist Kalksandstein verarbeitet worden. Wie aufwendig ist dieser Umbau? Also, wird das komplett passieren müssen und bis wann ist das zu schaffen? Könnte das nochmal zum Problem werden?

🦆 FAKTENCHECK 1: Haben KONTRASTE und rbb24 Recherche behauptet, der "Medienkanal" sei aus Kalksandstein gebaut worden?

In der rbb-Berichterstattung wurde an keiner Stelle behauptet, dass der Medienkanal aus "Kalksandstein gebaut worden" sei. Es wurde lediglich festgestellt, dass im Medienkanal auch "Kalksandstein verbaut" wurde. Die "Ente", von der Engelbert Lütke Daldrup spricht, gibt es also gar nicht.

Aus dem "Bericht über die übergeordneten Prüfungen der Sicherheitsbeleuchtung / Sicherheitsstromversorgung des FGT, Bereich Mainpier Mitte" des TÜV-Rheinland vom 22.03.2019, der rbb24-Recherche und Kontraste vorliegt, geht klar hervor, dass im Medienkanal Kalksandstein verbaut wurde.

Unklar ist, was genau Engelbert Lütke Daldrup als "Medienkanal" bezeichnet, denn für die Bauten, in denen die Strom- und Steuerleitungen des BER verlaufen, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. In einer Pressemitteilung der Flughafengesellschaft von 2015 [berlin-airport.de] werden die Räume, in denen die wesentlichen Leitungen verlaufen, "Medienkanäle" genannt. Nach der Berichterstattung von rbb24-Recherche und KONTRASTE unterscheidet Engelbert Lütke Daldrup zwischen einem Medienkanal und Elektro-Kanälen. Hinzu kommen Schächte und abgehende Räume, die nun laut Begriffsbestimmung der Flughafengesellschaft nicht mehr unter den Begriff "Medienkanäle" fallen. rbb24-Recherche und KONTRASTE meinten mit "Medienkanal" alle Räumlichkeiten, in denen sich die "Hauptschlagader" des BER befindet.

Fotos aus dem TÜV-Bericht, die die Mängel in den Kanälen belegen: