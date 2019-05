Zehntausende wollen in Berlin gegen Nationalismus protestieren

Bundesweit finden am Sonntag Großdemonstrationen gegen Nationalismus statt. Initiator ist ein Netzwerk von Protestorganisationen. Allein in Berlin werden tausende Aktivisten auf der Veranstaltung erwartet. Der Protestzug zieht dort am Mittag vom Alex zur Siegessäule.