Der BER verliert einen seiner wichtigsten Manager. Wie der rbb erfuhr, wird der Leiter der Ausbauprogramme den BER zum Ende des Jahres verlassen. Auf die Fertigstellung wichtiger Bauvorhaben werde sich dies nicht auswirken, so die Flughafengesellschaft.

Wie der rbb am Freitag erfahren hat, hat der Leiter der Ausbauprogramme am BER seinen Vertrag gekündigt. Er werde aber seine Tätigkeit bis Ende des Jahres fortführen, sagte Hannes Hönemann, Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) dem rbb-Inforadio. Die Kündigung sei "aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch" erfolgt.

Die Ausbauprogramme am BER dienen der Fertigstellung aller noch offenen Bauvorhaben, also zum Beispiel der Rollfelder entlang der Start- und Landebahnen oder Parkplätze und Parkhäuser.

Eines der wohl wichtigsten Bauvorhaben ist die Fertigstellung von Terminal 2 (T2), das neben dem Nordpier errichtet wird und für sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt ist. Laut aktueller Planung soll das Terminal zusammen mit dem BER im Herbst 2020 in Betrieb gehen soll.

Dass am BER eine der wichtigsten Führungspersonen gekündigt hat, war am Donnerstag vom Fraktionschef der Berliner FDP, Sebastian Czaja, auf Twitter verbreitet worden. Allerdings hatte Czaja die falsche Funktion genannt und sich auf den Projektleiter des Terminals 2 bezogen. Tatsächlich hat aber dessen Vorgesetzter gekündigt, der nicht nur den Terminalbau, sondern die gesamten Ausbauprogramme am BER verantwortet.

Ebenfalls gestern war bekannt geworden, dass es beim Bau des zweiten Terminalgebäudes am BER offenbar erhebliche Verzögerungen gibt. Darüber berichtet hatte das "Neue Deutschland" und sich dabei auf Experten aus dem Umfeld der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport bezogen. Demnach rechnen die Fachleute mit einer Fertigstellung des Terminals erst Ende 2022, also zwei Jahre nach der für Oktober 2020 geplanten Inbetriebnahme des Flughafens.