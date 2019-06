Bauarbeiten an BER-Terminal offenbar weit hinter Zeitplan

Die Fertigstellung des zweiten Terminalgebäudes (T2) am BER könnte sich erheblich verzögern. Zu dieser Einschätzung kommen Flughafenexperten aus dem Umfeld des Frankfurt Airport (Fraport) in Frankfurt am Main, wie die Tageszeitung "Neues Deutschland" berichtet.

Demnach rechnen die Fachleute mit einer Fertigstellung des Terminals erst Ende 2022, zwei Jahre nach der für Oktober 2020 geplanten Inbetriebnahme des Flughafens.