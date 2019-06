Brief an Flughafenchef

Beim Zeitplan für die BER-Eröffnung sieht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nur noch "äußerst geringe zeitliche Puffer". In einem Brief an Flughafenchef Lütke Daldrup fordert der CSU-Politiker Klarheit über das weitere Vorgehen auf der Dauerbaustelle.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich besorgt über eine weitere Verzögerung beim Eröffnungstermin des Berliner Flughafens BER geäußert. In einem Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup schreibt Scheuer laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die "Unsicherheiten hinsichtlich einer termingerechten Eröffnung des Flughafens BER im Oktober 2020" seien auch in einer Aufsichtsratssitzung Mitte Mai "nicht vollständig ausgeräumt" worden.