Zuletzt hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Zweifel am geplanten Eröffnungstermin geäußert . Scheuer verwies auf schrumpfende Puffer im Zeitplan. Das gebe ihm "Anlass zur Sorge".

Nach jetzigem Kenntnisstand könne er diese Frage mit einem klaren Ja beantworten, betonte Woidke am Sonntag in der "Berliner Morgenpost" . Das vermeintlich unlösbare Problem, die Entrauchungsanlage, sei inzwischen gelöst.

Häme über neueste "Wasserstandsmeldung" am BER

Woidke erneuerte die Forderung Brandenburgs, das Nachtflugverbot am BER um eine Stunde auszuweiten. "Wir sind da in intensiven Gesprächen mit der Geschäftsführung, es geht vor allem um die Stunde zwischen 5 Uhr und 6 Uhr", sagte Woidke. Eine Ausweitung des Nachtflugverbots war bislang stets am Widerstand des Mitgesellschafters Berlin gescheitert, der wirtschaftliche Nachteile für den Flughafen befürchtet.

Das Land ist ebenso Eigentümer der Flughafengesellschaft wie das Land Berlin und der Bund. Der BER sollte ursprünglich im Herbst 2011 in Betrieb gehen, der Start verzögerte sich aber wegen zahlreicher Baumängel, Technikproblemen und Planungsfehlern immer wieder.